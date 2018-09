Consumidor de água receberá de volta R$ 3,2 mi em SP

A devolução se deve a uma ação do Ministério Público Estadual (MPE) que identificou erros de cálculo na cobrança da água. O Saae de Sorocaba lançava a cobrança com base nas faixas de utilização da água e não no consumo real. A prática foi considerada contrária aos direitos do consumidor.

O MPE entrou com ação civil pública que resultou num Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2010. A forma de cálculo foi alterada. Um consumidor de até 30 metros cúbicos mensal, que pelo sistema antigo pagaria conta de R$ 77,92, pelo novo cálculo passa a pagar R$ 63,53.

A cobrança errônea ocorreu nos últimos 21 anos, mas o acordo cobre apenas os últimos 18 meses. De acordo com o promotor Orlando Bastos Filho, o consumidor que se julgar prejudicado pode recorrer à Justiça para reclamar as diferenças anteriores. A direção do Saae alega que não houve erro na cobrança, apenas uma mudança na forma de cálculo do consumo. A arrecadação da autarquia este ano está prevista em R$ 170 milhões.