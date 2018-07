Consumidor denuncia alta do preço dos combustíveis A Fundação Procon recebeu pelo menos 200 denúncias até hoje de consumidores sobre o aumento abusivo nos preços dos combustíveis nos postos de São Paulo. Os estabelecimentos elevaram os valores da gasolina e do etanol após caminhoneiros autônomos paralisarem as entregas em protesto contra a restrição na Marginal do Tietê, iniciada na segunda-feira (5).