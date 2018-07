Consumidor fica mais cauteloso

O avanço da inflação nos dois primeiros meses do ano e o atual nível endividamento das famílias brasileiras, por causa da antecipação de compras de bens duráveis, derrubaram o humor do consumidor em fevereiro. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 2,2% no mês, na comparação com janeiro, após subir 0,5% no primeiro mês do ano. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Aloisio Campelo, ainda não é possível mensurar se a queda na confiança este mês pode se configurar em tendência.

Segundo o especialista, a inflação do início deste ano, influenciada principalmente por alimentos e transportes públicos mais caros, deixou cautelosas as famílias de baixa renda. Pela evolução do ICC por faixas de renda em fevereiro, as famílias com renda até R$ 2.100 mostraram declínio de 4,5% no indicador, a mais forte queda de confiança para essa faixa de renda em 16 meses. O recuo entre as famílias mais pobres também foi o mais intenso em fevereiro entre as quatro faixas de renda pesquisadas.

Campelo admitiu que a inflação ficou acima do normal no início de 2010. Ele lembrou que a FGV mostrou, nos resultados de seus Índices Gerais de Preços (IGPs), que os preços de alimentos e de transportes subiram bem acima da média, mesmo para um início do ano. "Mas não há uma explosão inflacionária, no momento", garantiu.

INFLAÇÃO

Porém, esse cenário puxou para cima as expectativas do consumidor para a inflação no varejo nos próximos 12 meses. De janeiro para fevereiro, a estimativa subiu de 6,6% para 6,9%, na mais elevada projeção para o quesito desde maio de 2009, quando o consumidor apostava em inflação de 7% nos 12 meses subsequentes.

A pesquisa também mostrou maioria cautelosa nas projeções de compras de bens duráveis para os próximos meses. Em uma amostra de mais 2 mil domicílios pesquisados, aumentou de 29,1% para 31,8% a parcela de consumidores que apostam em menor volume de compras. Campelo lembrou que o consumidor se encontra em um período de ajustes no orçamento doméstico. No ano passado, o brasileiro aproveitou estímulos fiscais do governo para consumo, como a redução do IPI em automóveis e produtos da linha branca.