Consumidor também é lesado O consumidor tem o direito de lacrar seu veículo com a placa comum, aquela que as empresas contratadas pelo Detran deviam fornecer por até R$ 4,50. Pelos contratos, as empresas têm de manter em estoque placas comuns suficientes para 15 dias de serviço. Mas, segundo a denúncia, o consumidor que procura postos de lacração é informado que a placa comum demora 5 dias para ficar pronta, enquanto se ele optar pela placa especial (preço em média 20 vezes maior), o serviço pode ser feito na hora. Os consumidores seriam, assim, induzidos a comprar as placas mais caras.