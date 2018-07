Consumidores conscientes não passam de 5% Apenas 5% dos brasileiros são consumidores conscientes. O dado foi revelado durante no Encontros Estadão & Cultura, especial Planeta, que teve sua última edição ontem, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo. O tema debatido foi "Vida e Consumo Sustentável", com a presença do presidente do Instituto Akatu, Helio Mattar, e da apresentadora de TV Marina Person.