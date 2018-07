Consumidores economizaram menos água na Copa, diz Sabesp O diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores da Sabesp, Rui Affonso, disse em teleconferência com analistas nesta terça-feira, 19, que a Copa e temperaturas mais elevadas observadas entre junho e julho levaram a companhia de saneamento de São Paulo a registrar uma menor economia de água no período.