Consumo da gás natural bate recorde histórico em março por geração térmica

O consumo do produto no mês foi de 74,6 milhões de metros cúbicos por dia, em média, aumento de 2,5 por cento em relação a fevereiro e de 7,4 por cento ante março de 2013, informou a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) nesta segunda-feira.

O volume registrado em março é o maior desde o início da comercialização de gás no país, há 23 anos.

O segmento de geração elétrica apresentou aumento de 5,8 por cento no consumo ante fevereiro, e de 22,9 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

O consumo do segmento industrial aumentou 5,3 por cento no em março na comparação anual, e 0,5 por cento ante fevereiro. Já o consumo residencial cresceu 21,9 por cento em relação a fevereiro, e 6,2 por cento na comparação com março de 2013.

No setor comercial, o consumo subiu 9,4 por cento ante março anterior e 2,76 por cento sobre fevereiro. O segmento automotivo teve retração de 3,7 por cento contra fevereiro e de 4,3 por cento no ano a ano.

A região Sudeste concentra o maior consumo de gás natural do país, com volume médio diário de 51,6 milhões de metros cúbicos, seguida pelo Nordeste, com 10,1 milhões de metros cúbicos.

(Texto de Anna Flávia Rochas)