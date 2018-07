Consumo de cítricos causa erosão ácida dos dentes

Quem vê o sorriso perfeito de Henrique Farinas, de 3 anos, não imagina o que ele enfrentou há um ano e meio. Na época, seus pais notaram pequenas manchas brancas e opacas em seus dentes da frente e resolveram levá-lo ao dentista pela primeira vez. O diagnóstico surpreendeu a todos. Com apenas 1 ano e 4 meses, o menino já tinha oito dentes cariados.

"Um dos incisivos estava desgastado, parecia que tinha quebrado", conta o pai Rafael Farinas. As mamadeiras com suco oferecidas entre as refeições e o leite que Henrique tomava antes de dormir - sem higienização adequada depois - foram apontadas como a causa do problema. "A gente tem a falsa impressão de que dente de leite não tem tanta importância. Só comecei a escovar para valer os dentes dele após a consulta com a odontopediatra. Também cortamos o excesso de sucos. Toda a alimentação dele melhorou", conta Farinas.

O consumo frequente de sucos, naturais e industrializados, refrigerantes e outras bebidas ácidas pode causar outro problema tão devastador quanto a cárie: a erosão ácida. Pesquisa recente da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, mostrou que o suco de laranja diminui a dureza do esmalte dentário em 84% - mais do que produtos usados para clareamento. Outra pesquisa, da Faculdade de Odontologia da USP, feita com 967 crianças entre 3 e 4 anos, revelou que 51,6% delas apresentavam desgaste do esmalte por erosão. Isso pode causar perda da forma dentária, descoloração e hipersensibilidade para alimentos gelados, quentes ou muito doces.

"Suco de laranja é saudável e deve ser consumido. O que recomendamos é que a ingestão dessas bebidas ácidas fique restrita às refeições", afirma o presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, Paulo Rédua. Ele explica que o principal fator a ser considerado tanto na prevenção da cárie quanto na da erosão ácida é a frequência das refeições e não o conteúdo. "A criança deve se alimentar nos horários certos. Beliscar toda hora faz o pH da boca manter-se ácido por mais tempo, favorecendo a perda mineral."

Mas se a higienização adequada é forte aliada de uma boca sem cáries, no caso da erosão ácida, escovar os dentes logo após ingerir a bebida ácida pode agravar o problema. A orientação é fazer um bochecho com água e aguardar, no mínimo, 15 minutos para iniciar a limpeza.

"A saliva tem um efeito protetor dos dentes, pois repõe os minerais perdidos com a acidez e normaliza o pH da boca", diz Rédua. "Mas, quando a criança está dormindo, a saliva deixa de ser produzida e, por isso, mamadeiras antes de dormir e durante a madrugada, especialmente com adição de açúcar, representam um grande risco de cárie."

PRIMEIROS CUIDADOS

Os dentes de leite são importantes porque ajudam na mastigação e na fala. Também contribuem para uma boa aparência e o desenvolvimento normal dos ossos do maxilar e dos músculos faciais. "Eles guardam espaço para os dentes permanentes e ajudam a orientá-los na posição correta", explica a especialista em odontologia para bebês Lucia Coutinho.

"Costumo dizer que a criança troca os dentes, mas não a arcada. É preciso orientação para remover hábitos prejudiciais como a sucção de dedo e o uso indiscriminado de chupeta e mamadeira. Quanto mais precoce for detectado um problema, melhor é o prognóstico de tratamento. Hoje já existem aparelhos removíveis que podem ser usados a partir de 4 ou 5 anos", afirma.

É o caso de Enrico Brambilla, de 5 anos, que usa aparelho para corrigir um problema de mordida cruzada. "Ele tinha dificuldade para pronunciar algumas palavras e teve de fazer acompanhamento fonoaudiológico e usar aparelho", conta a mãe Grace Brambilla. "Enrico nunca teve cárie. Eu o levei ao dentista pela primeira vez aos 8 meses, quando nasceu seu primeiro dente. Ela nos ensinou a fazer a escovação correta e, desde os 3 anos, ele já escova os dentes sozinho", diz Grace. "Além disso, ele tem horários para comer e só libero bala e chocolate nos fins de semana."