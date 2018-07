Consumo de energia bate o 5º recorde do ano

A demanda brasileira por energia bateu novo recorde na terça-feira, às 14h44, ao atingir o pico de 70.954 megawatts (MW). Foi o quinto recorde este ano, por causa das altas temperaturas, sobretudo no Sudeste e Centro Oeste. O calor teve grande peso também no consumo de energia em janeiro, que cresceu 9,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo informou ontem a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

O recorde de terça-feira está registrado no boletim preliminar da operação do sistema elétrico, divulgado ontem. No mesmo dia, houve recorde de demanda no Sudeste, Centro-Oeste (44.190 MW, também às 14h44) e no Nordeste (10.115 MW, às 14h32). O último recorde de demanda no Sistema Interligado Nacional (SIN) ocorreu dia 4 de fevereiro, em uma semana de consumo excessivo também por causa do calor.

As elevadas temperaturas deram o tom da Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, também divulgada ontem pela EPE, com dados do consumo em janeiro. Nesse mês, o consumo nacional atingiu 33.718 gigawatts/hora (GWh), 9,1% mais que no mesmo período de 2009. Foi a maior taxa de crescimento para um mês de janeiro desde o início da série histórica.

Houve alta significativa em todas as classes de consumo. No caso de comércio e residências, com crescimento de 8,7% e 7,5%, respectivamente, o calor foi apontado como o responsável. Segundo a EPE, a diferença de temperatura neste início de 2010 superou os 2º C em cidades como Rio, Vitória e Curitiba. No Espírito Santo e no Rio, houve alta de 16,1% e 15,8%, respectivamente, no consumo residencial.

"Com a aquisição de aparelhos de refrigeração pela população e, principalmente, pela intensificação no uso dos mesmos, o consumo médio das residências brasileiras anotou o valor de 165 KWh em janeiro, o maior desde o racionamento de 2001/2002", destaca o texto. É o quinto ano seguido de alta no consumo per capita residencial no primeiro mês do ano.

Mais da metade da alta no consumo em janeiro, porém, veio da indústria, com 13,2%, o equivalente a 5,2 pontos porcentuais da taxa global. Para o ONS, esse desempenho é explicado pela baixa base de comparação de 2009, quando uma parte da indústria parou.

Segundo a resenha, o maior crescimento no consumo industrial ocorreu nos Estados que apresentaram maior retração no período de crise: Espírito Santo (alta de 95% no consumo de janeiro), Minas Gerais (25,4%), Bahia (19,6%) e Rio Grande do Sul (30,7%).

No acumulado de 12 meses, o consumo de energia permanece em queda, de 0,1%.N.P.

NÚMEROS

70.954 megawatts

foi o pico de consumo de energia às 14h44 de terça-feira desta semana, 5º recorde do ano

44.190 megawatts

foi o pico de consumo de energia no Sudeste e Centro-Oeste, no mesmo dia e hora

10.115 megawatts

foi o pico de consumo no Nordeste no mesmo dia e hora