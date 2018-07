Consumo de energia cai pela 3a vez consecutiva em maio--ONS

Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), a queda do ritmo da atividade industrial no país tem sido preponderante no desempenho do consumo no país.

Na região Sudeste/Centro Oeste houve queda de 1,7 por cento, para 30.866 megawatts médios. A região Sul foi a única a apresentar alta de consumo, de 1,9 por cento, enquanto o Nordeste viu a carga de energia consumida ser reduzida em 2,7 por cento, mesmo percentual da região Norte.

"O desempenho da atividade econômica da região (Sudeste/Centro-Oeste), onde se concentra a maior parte das indústrias do país, tem sido muito impactado pela crise econômica internacional, afetando em igual intensidade o consumo de energia elétrica", informou o ONS.

Na região Sul, a estiagem prolongada acompanhada de temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul, decorrentes do fenômeno metereológico "La Niña", compensou parte da redução provocada pela crise e garantiu alta no consumo.

No Norte e Nordeste as chuvas intensas, aliadas à redução da atividade industrial fortemente voltada para o mercado externo, foram os motivos para as elevadas quedas de consumo, segundo o ONS.

(Por Denise Luna)