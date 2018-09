Consumo de energia em maio sobe 10%, diz ONS

De acordo com dados preliminares do Operador Nacional do Sistema (ONS), o volume de carga do Sistema Interligado Nacional atingiu 55.070 megawatts médios no mês passado, queda de 1,2 por cento contra abril.

"Com relação ao mês de maio do ano anterior, a taxa de crescimento da carga representa os efeitos da continuidade do crescimento econômico com a retomada da produção industrial", explicou o ONS em um comunicado nesta quarta-feira.

O subsistema nordeste foi destaque no mês passado com alta de 17,3 por cento no consumo de energia na comparação anual e manteve-se positivo também na comparação com abril, com aumento de consumo da ordem de 1,5 por cento.

"A retomada da produção industrial iniciada a partir do 2o semestre de 2009 e intensificada no ano de 2010 tem contribuído muito para as altas taxas de crescimento verificadas no ano em curso", explicou o ONS sobre a região.

O subsistema sudeste/centro-oeste também apresentou forte recuperação contra maio de 2009 com a retomada da atividade industrial, com alta de 9,8 por cento na comparação anual, mas queda de 1,7 por cento comparado a abril de 2010.

O subsistema sul teve a pior performance, com alta de 4,5 por cento no ano e queda de 3,1 por cento em relação a abril.

"No Subsistema Sul, a ocorrência de chuvas intensas acompanhadas de temperaturas abaixo da média histórica ao longo do mês de maio, influenciou tanto a comparação com o mês anterior quanto com maio do ano passado", explicou o ONS, ressaltando que a região foi também a que menos sofreu na crise, ficando portanto com uma base de comparação mais elevada que as demais na comparação anual.

A região norte também foi ajudada pela recuperação econômica e teve incremento de carga de energia da ordem de 10,1 por cento em maio e de 1,4 por cento contra o mês anterior.

(Por Denise Luna)