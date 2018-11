Consumo de energia no Brasil cresce 4% em novembro, diz EPE

Tanto no acumulado do ano quanto no acumulado de 12 meses o crescimento registrado é de 8,1 por cento, segundo a empresa vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

O segmento industrial apresentou, novamente, o maior avanço entre todas as classes de consumo. No mês passado, a alta foi de 6,2 por cento, para 15.726 GWh. No ano, o avanço é maior: 11 por cento.

"Esta taxa (mensal) ainda está influenciada pelo desempenho de novembro de 2009, último mês de crescimento negativo da industria (-2,2 por cento) ainda em decorrência da crise econômica mundial", disse a EPE, em comunicado.

O segmento residencial, por sua vez, apresentou aumento de 3,9 por cento no consumo em relação a novembro de 2009, para 8.971 GWh, e de 6,5 por cento no acumulado de 2010.

O consumo médio residencial, por sua vez, foi de 156,4 quilowatt-hora por consumidor, alta de 3,2 por cento na comparação anual.

"As taxas mensais de julho a novembro de 2010, apesar de elevadas, já apresentam valores inferiores quando comparadas aos verificados ao longo dos meses do primeiro semestre de 2010", disse a EPE.

"Estes resultados estão, em parte, associados ao fenômeno atmosférico-oceânico La Niña, que acarreta temperaturas mais amenas e, consequentemente, um menor consumo de energia elétrica; fato este que se observou em especial nas regiões Sul e Sudeste no mês de novembro."

Já o crescimento do consumo comercial de energia no mês passado foi de apenas 1 por cento no mês, mas de 6,2 por cento no ano. "Nos últimos dois meses a média ficou em 2,4 por cento devido à influência da temperatura", disse a empresa.

Entre as regiões brasileiras, o Nordeste apresentou o maior crescimento no consumo tanto no mês de novembro quanto no acumulado do ano, com avanços de, respectivamente, 7,4 por cento e 9,5 por cento.

(Por Carolina Marcondes)