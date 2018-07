Consumo de energia no Brasil deve crescer 4,5% ao ano até 2021 O consumo de energia elétrica no Brasil deve crescer 4,5 por cento ao ano na próxima década, uma expansão média anual inferior à previsão de crescimento da economia que é estimada em 4,7 por cento por ano no período, informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) nesta quarta-feira. .