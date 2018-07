Consumo de energia sobe 9,1% em janeiro ante 2009, aponta EPE

O calor fez com que o consumo nas classes residencial e comercial registrassem altas de 7,5 e de 8,7 por cento, segundo a EPE. Nos segmentos residencial e comercial, o consumo foi de, respectivamente, 9.237 GWh e 5.876 GWh em janeiro.

"Devido à baixa base de comparação, o consumo industrial, ao computar valor de 13.772 GWh, apontou acréscimo de 13,2 por cento em relação a janeiro de 2009, contribuindo com 5,2 pontos percentuais na taxa consolidada do consumo total", de acordo com a EPE.

A região Sudeste concentrou 57 por cento do consumo brasileiro de energia transportada na rede no mês passado. O consumo industrial mostrou uma participação de 42 por cento no mercado total regional, somando, no mês, 7.596 GWh. Em seguida veio o consumo residencial, com 4.941 GWh e participação de 28 por cento.

(Por Carolina Marcondes)