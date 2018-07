Consumo de frango em alta no Brasil pode elevar preço externo, diz Ubabef A expectativa de recuperação do consumo de frango no Brasil, maior exportador global do produto, deverá implicar em aumento da competição com o mercado externo em 2014, refletindo em alta dos preços para exportação, disse nesta quinta-feira o presidente da associação que reúne a indústria.