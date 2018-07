Consumo de narguilé cresce, adverte Inca Parte da população jovem está trocando o cigarro pelo narguilé, o tradicional cachimbo de água oriental. O alerta é do Instituto Nacional de Câncer (Inca), que fez uma revisão da Pesquisa Especial sobre Tabagismo (PETab), divulgada em 2008 pelo IBGE. Já naquele momento, 270 mil brasileiros utilizavam o narguilé. Levantamento do Inca, em 2011, mostrou que um em cada cinco estudantes de Odontologia, em São Paulo, utilizam outros produtos de tabaco, que não o cigarro - desses, 85% deles usavam narguilé. Entre alunos de 13 a 15 anos, de São Paulo, o uso de narguilé chegava a 93%, entre os 22% que informavam consumir outros produtos de tabaco, além do cigarro industrializado.