Consumo diário de álcool em SP cai 68% com lei seca O hábito de ingerir bebidas alcoólicas diariamente caiu de 28% para 8,8%, mostra sondagem feita pelo Centro de Referência Estadual de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod). A redução de 68,6% foi atestada na comparação de dois questionários aplicados com intervalo de um ano em pessoas que circulavam aleatoriamente no centro de São Paulo. Para os autores do levantamento, a lei seca é apontada como responsável para a mudança de comportamento. ?Fizemos a primeira abordagem em 2007 e uma outra em 2008?, explica Luizemir Lago, diretora do Cratod. ?O único evento que marca a passagem entre os anos e que pode explicar a queda dos índices é a lei de trânsito e toda a discussão e conscientização trazidas pela adoção da nova legislação.? Apesar de a legislação que endureceu as penas para o motorista flagrado com álcool no sangue receber créditos para a redução dos bebedores diários, Elisaldo Carlini, diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), ressalta que ainda é limitado o conhecimento sobre os impactos da lei. ?Nós ainda não temos informações suficientes para mensurar o alcance da lei?, argumenta. ?Os dados são confusos. Variam de acordo com a região em que são levantados, uma hora indicam melhoras, em outra não?, diz, para sustentar que o diagnóstico positivo ainda não é incontestável. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.