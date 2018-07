Consumo doméstico cresceu em 2009

O governo procurou incentivar o consumo doméstico por meio de uma política de redistribuição de renda, do aumento do salário mínimo, da expansão do funcionalismo público e de incentivos fiscais. Atingiu seu objetivo, mas sem causar efeitos sobre a produção industrial nacional, que apresentou forte recuo. A demanda doméstica foi atendida, principalmente, pelo aumento das importações.

O "efeito renda" é particularmente notável no caso dos hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, cujas vendas cresceram, em 2009, 8,3%. O setor tem peso de 67,8% no levantamento das vendas varejistas. Outro setor com grande peso (11,9%) é o dos artigos de uso pessoal e doméstico, cujas vendas cresceram 8,4%. Também com um peso de 11,9%, os produtos farmacêuticos e de perfumaria tiveram suas vendas ampliadas em 11,8%, graças à renda e à expansão dos medicamentos genéricos.

O único setor em que houve queda foi o de tecidos e vestuários, que não teve os benefícios dos incentivos fiscais e das importações.

Cumpre notar que esse crescimento das vendas varejistas se acrescenta ao resultado excepcional de 2008. Não devemos estranhar, portanto, que o crescimento das vendas tenha arrefecido em novembro e em dezembro, refletindo uma saturação. Trata-se de um fato importante, uma vez que em 2010 dificilmente o consumo será o motor do crescimento. Não foi por mero acaso que o Índice de Confiança do Consumidor elaborado pela FGV apresentou, em fevereiro, queda de 2,2% em relação a janeiro.

Diversos fatores explicam essa reação. Os consumidores, por exemplo, têm um nível elevado de endividamento; ou estão registrando uma elevação de preços; ou, diante da decisão do governo de manter um superávit primário elevado, estão convencidos de que dificilmente novos estímulos fiscais serão oferecidos.

Tal evolução é importante no momento em que a indústria se prepara para aumentar seus investimentos. Apenas a Associação Brasileira de Supermercados se mostra otimista. Para ela, os bens que dependem dos salários continuarão a ter uma boa venda.