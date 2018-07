Consumo excessivo ameaça abastecimento em Salto, interior paulista

O superintendente interino João De Conti Neto, fez um apelo em favor da economia de água a fim de evitar um novo racionamento. Em outubro, a cidade ficou 20 dias sem água nas torneiras à noite. "Mesmo tendo sido um período curto, todos nós percebemos o quanto foi ruim, por isso é muito importante que usemos água com consciência", disse.

Desde o último dia 26, a cidade convive com temperaturas acima de 30 graus durante o dia. De acordo com o superintendente do SAAE, a elevação "significativa" no consumo fez com que o nível dos reservatórios de captação baixassem, apesar das chuvas, gerando uma queda no volume de água reservada. Segundo Conti Neto, a situação ainda não é de racionamento, mas a medida não está descartada. "É preciso manter uma boa reserva agora para que a gente tenha água nas outras épocas."

Fiscais da prefeitura, com apoio da Guarda Municipal, intensificaram a fiscalização contra desperdício de água. Quem for flagrado lavando carros ou calçadas, por exemplo, será punido com multa de R$ 241.