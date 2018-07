Consumo industrial de energia fica estável em janeiro O consumo de energia elétrica no Brasil subiu 1,6 por cento em janeiro ante o mesmo período do ano passado, para 36.224 gigawatts-hora (GWh), diante de uma estagnação no consumo da indústria e aumento da autoprodução de energia, informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) nesta quarta-feira.