Conta de água vai subir 6,83% em setembro em SP

O índice fica ligeiramente abaixo da inflação oficial dos últimos 12 meses, que foi de 6,87%. Conforme simulação feita pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado (Arsesp), o aumento da tarifa para residências com consumo de até 10 metros cúbicos por mês é de R$ 1,94 (de R$ 28,38 para R$ 30,32). Já para residência social (que depende da faixa salarial do morador, metragem do imóvel e consumo), a alta é de R$ 0,66.

Condomínio. Para quem mora em prédio, o impacto do reajuste será menor. "De uma maneira geral, a conta de água equivale a 11,18% da despesa geral de um condomínio. Dessa forma, podemos dizer que o aumento será de 0,76% no total", diz o diretor da Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC) Omar Anauate. "Dependendo do caso, o valor, que é repassado anualmente, nem será incorporado ao valor do condomínio", ressalta.

Olho na conta. Isso significa que quem mora em casa deve prestar mais atenção ao reajuste. "Esses consumidores já vão notar uma alta na conta de água no próximo mês, apesar de pequena", alerta Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.