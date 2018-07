Conta de luz cairá 16,7%, abaixo do prometido pelo governo A conta de luz no Brasil cairá, em média, 16,7 por cento em 2013, com a renovação antecipada de 100 por cento dos contratos de concessão de transmissão e de 60 por cento dos de geração com vencimento entre 2015 e 2017, informou o secretário-executivo de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, nesta terça-feira.