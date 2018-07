Conta do sindicato de motoristas de Salvador é bloqueada Diante do descumprimento, por parte dos trabalhadores do sistema de transporte público de Salvador, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a Justiça determinou, na noite desta terça-feira, 27, o bloqueio da conta bancária do sindicato. A medida, de acordo com a assessoria do órgão, tem como objetivo garantir o pagamento da multa estipulada para o caso, de R$ 100 mil por dia.