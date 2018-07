Contag entrega pauta de reivindicações a Lula

No encontro, Lula determinou que os ministros do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, e da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci, que participaram da reunião, apresentem no fim de maio o que será possível atender. Os representantes da Contag pediram ao governo federal R$ 22 bilhões para o Plano Safra de 2010. Lula questionou se o pedido era realista, já que, no Plano Safra 2008-2009, foram pedidos R$ 13 bilhões e só R$ 11 bilhões foram gastos.

O novo presidente da Contag, Alberto Broch, defendeu a criação de um crédito global para a propriedade, em vez dos valores gradativos para cada tipo de cultura. Ele defendeu, também, a flexibilização das garantias exigidas pelos bancos e mudança dos índices de produtividade. De acordo com Broch, os atuais índices de produtividade são inviáveis para fazer a reforma agrária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.