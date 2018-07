Contagem de mortos na Guiné salta para 157, diz ONG

Thierno Maadjou Sow, presidente da Organização para Direitos Humanos da Guiné, afirmou que o número tem como base dados oferecidos por hospitais em Conacri e que não inclui corpos ainda não entregues. Ele estimou que cerca de 1.250 pessoas foram feridas pela onda de violência na segunda-feira.

Forças de segurança do país na costa oeste da África abriram fogo contra dezenas de milhares de manifestantes contra a possibilidade do chefe militar capitão Moussa Dadis Camara se manter nas eleições do ano que vem.

(Reportagem de Saliou Samb)