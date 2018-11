Contagem de ovos no bairro Itaberaba é alta

Mas os pesquisadores da USP e os técnicos da Moscamed usam outra metodologia, que analisa os ovos. "Por essa contagem, os índices atuais no bairro de Itaberaba são altos", diz Danilo Carvalho, gerente do projeto. A coordenadora Margareth Capurro afirma que, para o andamento do trabalho, não há problemas se a população do mosquito cair, com as ações de prevenção. Embora o número geral de casos tenha caído, 15 Estados tiveram aumento de registros entre janeiro e março deste ano, comparando com o mesmo período de 2010.

Ao todo, o País teve 254.734 infecções no período, a maior parte delas no Sudeste (32%), seguido por Norte (30%), Nordeste (19%) e Centro Oeste (8%).