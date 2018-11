Contagem natalina de pássaros vai até dia 5 Termina no próximo dia 5 o mais antigo censo de animais selvagens do mundo: o Audubon Christmas Bird Count. Do Polo Norte à América do Sul, 60 mil voluntários divididos em 2 mil grupos se dedicam à tarefa. Há dois anos, os dados do censo confirmaram que várias espécies estão se deslocando para o norte - consequência do aquecimento.