Contagem regressiva para navegar

Em 8 de outubro, o MSC Armonia zarpa do Porto de Santos com múltiplos destinos: Rio, Salvador, Ilhéus e Búzios. Essa partida marca o início da próxima temporada de cruzeiros em nosso litoral.

Ao todo, espera-se que 884 mil pessoas embarquem em transatlânticos - número que corresponde a cerca de dez estádios do Maracanã lotados. São 160 mil pessoas a mais do que no ano passado.

Elas cruzarão o mar a bordo de 20 navios - foram 18 em 2009 -, percorrendo 400 roteiros, de norte a sul da costa nacional e quase até o fim do mundo. Como? Há quatro destinos na América do Sul e, entre eles, alguns navios que passam pela Argentina chegam até o Ushuaia, no extremo sul de nosso continente.

Até maio de 2011, quando a temporada se encerra, 21 destinos brasileiros serão visitados. Uma das maiores vantagens de um cruzeiro é exatamente a de conhecer várias praias em uma única viagem. Prepare seu fôlego para a beleza do litoral de Ilhabela, Salvador, Maceió e até do cobiçado arquipélago de Fernando de Noronha. E tanto as viagens marítimas aquecem a economia que o faturamento dos destinos chega a aumentar 40% com os navios.

Se você nunca esteve em alto-mar, pode começar experimentando uma pequena dose, nos chamados minicruzeiros. Eles costumam durar três noites e ter preços mais acessíveis. Nesta temporada, esse pacote nos navios estreantes custa a partir de U$ 269.

Mas há opções para todos os gostos. Quem quer se esbaldar pode passar mais de uma semana a bordo, inclusive em feriados como o réveillon.

O presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Abremar), Ricardo Amaral, destaca que os cruzeiros tiveram um crescimento acentuado nos últimos dez anos no Brasil. Um dos motivos é claro: as empresas que operam no mercado internacional viram um grande potencial por aqui.

Embarque

O check in pode ser bastante lento: vale conferir o horário de chegada com a companhia. Algumas recomendam até quatro horas de antecedência

Bebidas

Pagas à parte na maioria dos cruzeiros. Ah... não tente levá-las na bagagem. Se encontradas, são confiscadas e devolvidas apenas no fim da viagem

Cabines

As mais baratas costumam ser centrais e sem janela. Se tem sono leve, evite as da extremidade e próximas dos elevadores: são mais barulhentas

Moeda e gorjetas

No exterior, o dólar é a moeda corrente, mas aposte em um cartão internacional. Só as gorjetas costumam ser pagas com cédulas (US$ 10

por dia). Mas, no Brasil, geralmente estão incluídas no pacote

