Contaminação ameaça possível estádio da Copa em SP O terreno de Pirituba, na zona norte de São Paulo, onde a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cogita construir o estádio de abertura da Copa de 2014, está interditado para obras. O motivo é uma contaminação por metais pesados no solo e no lençol freático. O local passa por processo de "recuperação ambiental". É o que informa o último relatório da Companhia de Tecnologia Ambiental (Cetesb), divulgado em novembro, com a relação das áreas contaminadas no Estado.