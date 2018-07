Contaminação de esgoto deixa cidade paulista sem água A contaminação por esgotos lançados no rio Pirapora, que abastece a cidade, deixou os 27.742 habitantes de Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba, sem abastecimento durante o fim de semana. Vários bairros continuavam sem água nas torneiras nesta segunda-feira, 10. De acordo com a agência Águas de Araçoiaba, responsável pelo serviço, o excesso de poluentes contaminou os filtros e obrigou a uma redução de 50% no volume de água distribuída à cidade.