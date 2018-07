Contas públicas têm mais um mês de recorde de baixa

Foi o segundo mês seguido de saldos com recorde de baixa, aumentando a distância entre o resultado acumulado em 12 meses e a meta de superávit primário de 3,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) fixada para 2010.

Apesar do fraco desempenho, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, voltou a frisar que o setor público cumprirá a meta fiscal sem abater do cálculo os investimentos feitos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"A gente está enxergando uma evolução boa das receitas no segundo semestre", afirmou Augustin, acrescentando que a estimativa é que a arrecadação cresça a taxas superiores a 10 por cento até o final do ano.

A economia feita pelo setor público consolidado em julho, excluindo despesas e receitas de juros, foi de 2,454 bilhões de reais, o pior resultado da série do Banco Central iniciada em dezembro de 2001. No acumulado em 12 meses, o superávit primário correspondeu a 2,03 por cento do PIB, o mais baixo desde março.

"Os resultados fiscais confirmam e aumentam a probabilidade do nosso cenário, que é de não cumprimento da meta fiscal cheia", avaliou Felipe Salto, economista da consultoria Tendências. "Eles provalmente vão usar aqueles artifícios de contabilidade, aí podem anunciar que cumpriram (a meta)."

O fraco desempenho das contas até julho levou o governo a reduzir a meta de superávit primário do governo central até agosto em 10 bilhões de reais, para 30 bilhões de reais. A meta do ano, contudo, foi mantida em 75,8 bilhões de reais.

"A nova programação financeira tem como objetivo permitir a melhor alocação dos recursos orçamentários ao longo dos meses", disse Augusin.

Segundo ele, o desempenho das receitas nos primeiros meses do ano foi mais fraco do que o inicialmente previsto pelo governo, mas o segundo semestre deve compensar essa frustração. "Minha expectativa é de um resultado positivo e forte em agosto", disse o secretário, quando questionado sobre a projeção de superávit primário este mês.

INVESTIMENTOS

O governo central registrou superávit primário de 613 milhões de reais em julho, o mais baixo para o mês em 10 anos, segundo os dados do Banco Central.

O relatório do Tesouro, que segue uma metodologia diferente de cálculo baseada no fluxo de receitas e despesas, apontou superávit de 770 milhões de reais --o mais baixo para o mês desde 2000. A Previdência Social pesou com um déficit de 2,566 bilhões de reais.

As receitas totais do governo central cresceram 13,6 por cento em julho na comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as despesas tiveram alta de 16 por cento.

Os investimentos saltaram 50 por cento no mês, para 4,5 bilhões de reais. No acumulado do ano, a alta foi de 67 por cento, para 25,1 bilhões de reais.

Por causa do calendário eleitoral, o governo tem limitações para empenhar novos investimentos no segundo semestre.

De acordo com o BC, Estados e municípios tiveram superávit de 748 milhões de reais no mês passado, o mais baixo para julho desde 2003. As empresas estatais registraram superávit de 1,094 bilhão de reais, o mais elevado para o mês em seis anos.

(Com reportagem adicional de Luciana Lopez)