Contato com bebida começa antes dos 11 anos Levantamento do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas revelou na semana passada que 40% dos adolescentes e 16% dos adultos que procuram tratamento para se livrar do vício experimentaram bebida alcoólica antes dos 11 anos. As informações são resultado de duas análises: uma de 684 pacientes adultos e outra de 138 adolescentes que procuraram o Cratod nos últimos dois anos.