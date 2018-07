Contecom quer contratar empresa para contestar PF

O advogado Bruno Rodrigues afirmou que a Contecom pretende realizar uma perícia própria com o objetivo de se defender das acusações formuladas pelo delegado Fábio Scliar, que abriu inquérito policial e prendeu a química da empresa, solta após pagar R$ 600 de fiança na noite de segunda-feira.

"A Polícia Federal não fez perícia nenhuma nem marcou de fazer. Uma pessoa recolher água de córrego é perícia? Recolher água de córrego é perícia?", perguntou Rodrigues, que na véspera negara a prisão da funcionária, acabando por admiti-la hoje, sob o argumento de que na véspera ninguém fora preso na sede da Contecom, em Duque de Caxias (cidade na Baixada Fluminense).

De acordo com o advogado, nenhum dirigente da Contecom foi até agora intimado a depor. Rodrigues disse que a empresa está funcionando normalmente e, como não reconhece a existência de vazamento, não há o que ser corrigido.

A Contecom recebeu dois carregamentos de 80 mil litros de água oleosa nos dias 21 e 22 do mês passado. O líquido é uma mistura de água do mar e do óleo que vaza há 24 dias do campo de Frade, na Bacia de Campos.

A empresa foi subcontratada para tratar a água oleosa pela Brasco Offshore, empresa a que a Chevron, operadora do campo onde ocorreu o desastre, recorreu para guardar a mistura.