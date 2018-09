Contêiner entala em viaduto e complica tráfego no Centro O trânsito ficou complicado na região central da cidade de São Paulo no fim da manhã de hoje, por conta de um contêiner que ficou entalado em um viaduto. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um caminhão transportando o contêiner ficou entalado por conta do excesso de altura, no viaduto Diário Popular, por volta das 11h30 (de Brasília). Por aproximação, o trânsito ficou lento na Avenida Mercúrio, sentido Santana. Técnicos da CET estão no local murchando os pneus do caminhão para tentar puxá-lo com a ajuda de um guincho. Não há informações sobre queda de carga na pista.