Contêiner usado como cela é interditado em Serra (ES)

A Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo interditou nesta segunda-feira, 9, um contêiner usado como cela em Serra, na Grande Vitória. O local não tinha grades ou janelas e era trancado com correntes e cadeados. Os detentos recebiam comida por uma pequena abertura na estrutura. De acordo com a decisão judicial, os presos devem ser transferidos imediatamente para outras unidades prisionais. Na semana passada, em nota, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Rodney Rocha Miranda, informou que o Poder Judiciário havia sido informado sobre a instalação de uma cadeia metálica (espécie de contêiner) dentro da Delegacia de Roubo a Bancos, em Serra. Ainda segundo o texto distribuído pela assessoria de imprensa da secretaria, "representantes (do Poder Judiciário) visitaram o local e não fizeram qualquer observação negativa a respeito." A determinação judicial acatou recomendação do Ministério Público de que não foram feitas avaliações técnicas de condições de salubridade, insolação e ventilação para a carceragem poder abrigar os detentos.