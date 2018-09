Contêineres abandonados viram casa de veraneio em Punta del Este

Casas podem ficar prontas em até 10 dias e são mais baratas

Contêineres de navios abandonados estão sendo transformados em casas de veraneio em um dos destinos mais badalados da América do Sul: o balneário de Punta del Este, no Uruguai.

O reaproveitando de contêineres sem uso no Porto de Montevidéu acabou oferecendo uma opção de moradia bastante em conta, prática e aprazível.

"Passamos a reaproveitar o cemitério de contêineres dando a eles uma função que agrada os que têm pressa de ter uma casa aqui em Punta del Este", disse à BBC Brasil o arquiteto Alejandro Chocho, da empresa Modular Construcciones, especializada na conversão do equipamento de transporte em moradias.

Estas casas de contêineres reciclados, contou, podem ficar prontas em até dez dias e saem mais baratas que uma casa de alvenaria.

"Uma casa de 60 m², com este material, pode custar em torno dos US$ 35 mil, na praia de José Ignácio, e é muito mais barata que as demais", disse.

A praia de José Ignácio, no mesmo departamento que abriga Punta del Este, Maldonado, é bastante badalada e costuma registrar, no verão, presença de milionários famosos e de artistas de Hollywood.

Casas refletem a sofisticação característica da região

Mas o preço final da casa depende do material empregado para o acabamento, como o tipo de madeira ou de revestimentos para que as caixas ofereçam conforto e também proteção necessária contra o frio no inverno e contra o calor no verão.

"Pela praticidade e pela rapidez, este modelo tem atraído tanto a classe média quanto a alta", disse Chocho. Para o arquiteto, os contêineres são ainda fáceis de transportar - em cima de um caminhão - entre o porto e o terreno de construção. Alem disso, afirmou, elas seguem a tendência arquitetônica minimalista que tem dominado algumas casas e hotéis da península uruguaia.

Recentemente, o fotógrafo argentino Ignácio Gurruchaga realizou uma exposição em La Barra, ponto movimentado perto de Punta del Este, dentro de um contêiner. O contêiner em questão recebeu janelas, vidros e decoração e ficou pronto em pouco tempo.

Na praia de José Ignácio, o argentino Emmanuel Romano construiu um hotel com quatro contêineres, que representam quatro quartos. "São cômodos e ecológicos", disse ele ao jornal argentino. Pela localização, a diária, na alta temporada, está em torno dos US$ 200.

Casas vêm atraindo tanto classe média como os mais ricos

No entanto, segundo Chocho, a demanda crescente pelos contêineres está provocando a alta de preços do produto. Há cinco meses, contou, custavam US$ 2,9 mil e agora saem por US$ 3,3 mil. Antes os contêineres ficavam esquecidos no Porto de Montevidéu após o vencimento de seu período máximo de validade, de cerca de dez anos.

Agora, de acordo com empresas dedicadas ao aluguel ou venda destas caixas, elas podem chegar a faltar.