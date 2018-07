''Conter transmissão de gripe em meio à pandemia não faz sentido''

A partir de amanhã, milhares de gestantes, crianças entre 6 e 23 meses e pessoas de até 59 anos com doenças crônicas devem buscar um dos 36 mil postos de vacinação no País.

Nos últimos dias, no entanto, a divulgação de um estudo que defende a vacinação da faixa que frequenta a escola como medida para conter o vírus e declarações de especialistas no mesmo sentido polemizaram com a estratégia brasileira, que prioriza os com maior risco de quadros graves e mortes.

Os escolares são considerados disseminadores do vírus da gripe, por terem contato muito próximo com cuidadores e colegas. "Interromper a transmissão em meio à pandemia parece não fazer sentido", disse Hage. Leia trechos da entrevista feita durante o congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que terminou na quinta-feira, em Foz do Iguaçu.

Nos últimos dias surgiram estudos e especialistas que defenderam vacinar escolares.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é proteger as pessoas que correm maior risco e os profissionais que lidam com a pandemia. A ideia é que cada país estratifique e analise com base em suas informações e no que pode adquirir e os laboratórios, entregar. Se você perguntar à OMS se é indicado vacinar escolares para reduzir formas graves, ela dirá que não. Caso contrário, seria contraditório. A OMS reuniu todos os países e colocou que o objetivo não é conter a epidemia, mas proteger os mais vulneráveis para evitar internações e mortes - e não barrar a transmissão. Falar em interromper transmissão em meio à pandemia parece não fazer sentido.

Especialistas compararam com a questão do sarampo, quando o governo decidiu vacinar escolares para interromper a transmissão.

São objetivos distintos. O sarampo estava para ser eliminado. Agora, mais uma vez, cumprimos as recomendações da OMS. Aí alguém pensa diferente, que vá defender para a organização. E mesmo que o objetivo fosse vacinar toda a população, há vacina para todos? Não. Os laboratórios podem dizer que sim, como bons vendedores, e não entregar. Tivemos o cuidado de não iludir a população dizendo que há vacina para todo mundo.