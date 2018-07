Continente deixa à vista as suas 'veias abertas' Em Pachamama, o espectador se vê capturado pelo sentido de invenção. É obra que se vai construindo à medida que o diretor penetra uma realidade que, de origem, não é a sua. Apesar de Eryk se dizer familiar com o continente latino-americano, pode-se supor que essa imersão nos grotões também tenha sido surpresa para ele. Seria para qualquer um, até porque parecemos sempre virados de costas para os nossos vizinhos. São eles, para nós, os povos mais estranhos da Terra, mais que europeus, muito mais que americanos do Norte.