Continua greve dos metroviários em Belo Horizonte Os metroviários de Belo Horizonte terminaram o quarto dia de greve nesta quinta-feira sem previsão de voltar ao trabalho. Eles cruzaram os braços na segunda-feira (14), mas, desde o dia seguinte, o serviço voltou a funcionar das 5h20 às 8h30 e entre 17 horas e 19h30 por determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). No fim de semana, o metrô funcionará apenas na parte da manhã do sábado (19).