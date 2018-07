Continua negociação para implementar metas da Rio+20

Segundo a ministra, a reunião de ontem entre os delegados acerca do tema se estendeu até quase meia-noite e teve continuação hoje. Os negociadores têm que fechar o documento-base antes da reunião de cúpula dos chefes de estado, que começa na quarta-feira.

"As pessoas confundem um pouco a dinâmica de uma conferência como essa com a dinâmica de uma conferência sobre o clima, sobre a biodiversidade, em que você trabalha realmente meios de implementação com desembolsos, com a criação de fundos. A discussão sobre os meios de implementação está ganhando outros contornos. (Os negociadores) estão redigindo um texto, ele está sendo objeto de consenso. Vamos ver como fica o processo de negociação em torno desse texto", disse Izabella Teixeira, que não quis precisar quais meios de implementação estão previstos no rascunho do documento.

Após participar do Fórum Desenvolvimento Sustentável, promovido pela mineradora Vale, no Jardim Botânico, no Rio, a ministra afirmou que as negociações estão avançando e que os brasileiros estão trabalhando duro para conciliar interesses, ouvindo todos os participantes da conferência.

"Não adianta apresentar teses se elas não têm convergência. Tem muita gente que às vezes apresenta tese sem aderência nenhuma a uma agenda política internacional. Então a preocupação do Brasil é incluir todos nas negociações", contou Izabella. "Tivemos avanços bastante expressivos e vamos trabalhar hoje duramente para concluir o documento."