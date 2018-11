Continua retirada de respirador em Chico Anysio A retirada progressiva do respirador do humorista Chico Anysio, de 80 anos, continua hoje, segundo boletim do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. O processo teve início ontem e o humorista não necessita da ajuda dos aparelhos por algumas horas ao longo do dia e segue apresentando discreta melhora na função renal.