Continua suspensão de fabricação de Ades em MG

Numa nota divulgada nesta terça-feira, a Anvisa afirmou que, entre os pontos a serem esclarecidos estão aqueles referentes à contratação de um supervisor, à manutenção preventiva trimestral da máquina e à alteração de critérios que determinam o início de um processo de investigação pelo serviço de atendimento ao consumidor. A Anvisa apontou ainda falhas de informação sobre o monitoramento do recall feito pela empresa. De acordo com a agência, ainda permanecem no mercado cerca de 50 unidades do produto impróprio para o consumo humano.

A suspensão havia sido determinada pela Anvisa no dia 15 de março, depois de um recall de um dos lotes do produto, sabor maçã, organizado pela fabricante. De acordo com a empresa, falhas no processo de higienização fizeram com que um lote do produto fosse envasado com solução de limpeza da máquina. Nessas condições, o consumo do produto poderia provocar queimadura.