Continuação do livro Drácula sai em outubro Dacre Stoker baseou-se nas anotações deixadas por seu bisavô, o escritor irlandês Bram Stoker, para escrever Drácula, o Não-Morto, continuação do clássico de Bram. Agora, a narração é retomada 25 anos depois que os protagonistas da obra original acabaram com a vida do famoso vampiro. "Minha vingança se estenderá por séculos. O tempo está do meu lado" - tal ameaça de Drácula, feita antes de morrer, marca o início da continuação, que será publicada simultaneamente nos Estados Unidos e na Espanha, em outubro. Para escrever o livro, Dacre contou com a colaboração do historiador e especialista Ian Holt.