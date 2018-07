Continuam as buscas por turista britânico sumido no AM Com o envio de mais cinco mergulhadores, além dos três que trabalhavam desde ontem, o Corpo de Bombeiros continua hoje, até o início da noite, com as buscas pelo turista britânico Victor Tennola, de 20 anos, que desapareceu no fim da tarde de terça-feira durante um mergulho no rio Negro.