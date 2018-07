Continuam as buscas por vítima de deslizamento em MG

Os corpos de três crianças, de um homem e de uma mulher já foram retirados do local e ao menos outras duas pessoas poderiam estar sob os escombros. Os trabalhos tiveram de ser interrompidos no final da tarde desta terça-feira, 17, por causa da possibilidade de novos deslizamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia risco para as equipes envolvidas no resgate.

O deslizamento ocorreu pela manhã, depois de a região ser atingida por fortes temporais ao longo dos últimos três dias. De acordo com o governo mineiro, 15 militares de Belo Horizonte, especializados em soterramentos, seguiram para o município. Além deles, bombeiros de Governador Valadares, integrantes da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, policiais civis e policiais militares formaram uma força-tarefa para atender a ocorrência.

O governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), divulgou nota de condolências pelas mortes e prometeu "realizar a devida apuração das circunstâncias do acidente e prestar a assistência necessária às famílias envolvidas".

Com esse caso, chega a sete o número de mortes confirmadas pela Defesa Civil em Minas desde o início do período chuvoso, em outubro. As outras mortes foram as de Romário Rocha Cazarim, de 22 anos, atingido por um raio na Zona da Mata mineira, e de Victória Carolina Moreira, de 12 anos, vítima de um deslizamento de terra no último dia 6, em Caratinga.