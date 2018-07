Continuam buscas pelo avião desaparecido em SP

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros responsável pela busca, Renato Goes Costa, o monomotor saiu de Sorocaba, interior de São Paulo, com destino à praia de Itanhaém.

"As buscas desta sexta acontecem fazendo averiguação sobre supostos destroços, na região de Forte dos Andradas, entre a praia do Guaiuba e a Praia do Tombo no Guarujá", conta Goes. Ele afirmou que o mau tempo seria a principal causa do desaparecimento do avião.

O tenente do Corpo de Bombeiros disse que o monomotor chegou a passar pelo aeroporto de Campo de Marte, às 15h10, e que um último contato foi realizado com a torre de controle do Aeroporto de Congonhas, por volta das 17h da quinta-feira.

Participam da busca, de acordo com o tenente, cinco botes infláveis, com duas pessoas em cada um, duas lanchas com seis pessoas, dois mergulhadores, uma aeronave com três tripulantes, além das equipes de guarda-vidas de todas as praias, desde Bertioga até Itanhém.