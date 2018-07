Continuam buscas pelo menino desaparecido em Peruíbe

Continuam nesta segunda-feira as buscas pelo menino Gabriel, de 13 anos, desaparecido no último sábado, 16, na praia de Peruíbe, litoral sul paulista, após uma onda atingir um colchão inflável onde ele estava com sua mãe e dois irmãos. A irmã, de 10 anos, morreu afogada no local. O outro irmão, de 14 anos, e a mãe, de 35, foram socorridos no pronto-socorro da cidade e receberam alta no mesmo dia.

As buscas tiveram início às 7h desta segunda-feira, terceiro dia de varredura por mar e terra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há três embarcações empenhadas na procura, além de um segundo barco do grupamento do Guarujá que prestará apoio.

Os bombeiros acreditam que Gabriel pode ser encontrado entre esta segunda e a próxima terça-feira. A procura pelo menino começou ainda no dia do desaparecimento, sábado, e terminaram às 19h. No domingo, 17, as buscaram reiniciaram às 6h45 e foram concluídas sem sucesso às 17h30. Nesta segunda-feira, a procura segue até o anoitecer, quando a visibilidade fica limitada, explicam os bombeiros.