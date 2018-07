Continuam buscas por menino levado pela enxurrada Abalada, a cozinheira Maria Queiroz, mãe do menino de 5 anos que foi levado pela correnteza de um córrego durante chuva na tarde do último domingo, 1º, em Campinas, interior de São Paulo, ajudou as equipes do Corpo de Bombeiros no segundo dia consecutivo de buscas pelo garoto.