Continuam internadas vítimas de acidente em SP Duas, de três vítimas de um acidente na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 16, permanecem internadas no Hospital das Clínicas, uma delas em estado grave. Uma terceira vítima morreu. Segundo a assessoria do hospital, Patricio Peixoto dos Santos foi internado com traumatismo craniano e seu estado de saúde é considerado grave. Ele está na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), do hospital. Outro ferido, o motociclista Marcelo Silva de Souza, passará por cirurgia nas duas pernas. Ele teve fraturas expostas.