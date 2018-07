Contra crise, Visa pega carona em paixões nacionais Pegar carona em paixões nacionais como futebol e Carnaval, entrar no comércio informal e estimular a migração de cheque e dinheiro para cartões como meios de pagamento são as principais apostas da Visa para manter o crescimento no Brasil, mesmo com a crise. "Mais do que conquistar novos clientes, nossa estratégia é gerar mais situações de uso dos cartões", disse à Reuters Rubén Osta, presidente no Brasil da maior rede mundial de pagamentos por meios eletrônicos. Segundo o executivo, o grande potencial de crescimento do setor na América Latina e Caribe --região responsável por 159 bilhões de dólares em transações com cartões no terceiro trimestre de 2008, uma expansão anual de 31,3 por cento-- é o maior uso de meios eletrônicos de pagamento. "Entendo que podemos manter esse ritmo de crescimento, entrando em novos mercados", afirmou. Para isso, uma das estratégias da companhia é fazer com que cartões de crédito e de débito sejam aceitos para pagamento de mensalidades escolares, contas de condomínio, escritórios de profissionais liberais e no comércio ambulante. "Já credenciamos até uma aldeia indígena, onde as compras de artesanato são pagas com cartão", conta. A aposta do executivo é que o Brasil, em que os pagamentos com meios eletrônicos respondem por cerca de 20 por cento do total, segundo números da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), evolua para níveis similares aos de nações como os EUA, onde a taxa é o dobro. Uma das iniciativas lançadas recentemente para tentar acelerar esse processo é o pagamento de compras via celular, em parceria com o Banco do Brasil. A outra é o cartão com um sensor, desenvolvido com o Bradesco, em que os dados para pagamento são captados apenas pela aproximação do terminais das lojas (POS). Em outra frente, a Visa está dobrando a aposta em serviços preferenciais para a venda de ingressos de eventos esportivos e shows artísticos. O carro-chefe dessa estratégia é a parceria com clubes de futebol, em que parte dos espaços nos estádios é reservada para a venda exclusiva de ingressos para clientes da Visa. A parceria já existe com os paulistas Palmeiras, Santos, Portuguesa (SP) e São Paulo, em que serão reservados 30 mil dos 76 mil lugares do estádio do Morumbi, além de Botafogo (RJ) e Figueirense (SC). O produto inclui serviços preferenciais, como identificação da cadeira, possibilidade de compra antecipada de ingressos para toda a temporada e área exclusiva nos estádios, com TV e banheiros. Por considerar bem-sucedidos os primeiros resultados, a companhia está estendendo a iniciativa para outros eventos este ano, a começar pelo Carnaval carioca (400 ingressos na Marquês de Sapucaí) e do Grande Prêmio de Fórmula 1 no país, em outubro. "Também vamos levar esse programa para eventos como shows e cinema", adianta Osta, contando que a Visa está planejando exportar a iniciativa criada no Brasil para outros países. TOP FIVE Com a crise mundial sendo sentida mais intensamente nos países desenvolvidos, Osta avalia que a fatia de nações emergentes como o Brasil, um dos cinco mercados prioritários da companhia no mundo, vai crescer dentro dos resultados consolidados do grupo. No final do terceiro trimestre, América Latina e Caribe responderam por 14 por cento do volume financeiro transacionado com cartões Visa globalmente. No Brasil, o mercado de cartões cresceu 14 por cento em 2008, para 514 milhões de unidades, segundo números da Abecs. "A fatia dos emergentes vai certamente crescer", projeta o executivo.